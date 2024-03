TFC-OL : 2 recrues lyonnaises sont incertaines

L’Olympique Lyonnais va affronter le Toulouse FC vendredi soir en Ligue 1. Les Gones pourront compter sur Alexandre Lacazette, qui va faire son retour à la compétition. En revanche, Pierre Sage est dans le flou concernant deux recrues, comme il l’a annoncé en conférence de presse.

« Orel Mangala et Saïd Benrahma sont incertains et Bengui est forfait. Il s’est blessé lors d’une séance d’entraînement récemment. C’est l’occasion de lui faire savoir que nous pensons à lui et que nous allons l’accompagner dans cette période.» Pour le reste, le coach de 44 ans pourra compter sur tout le monde a priori.