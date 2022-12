Rolando revient sur le cas Dimitri Payet et conseille l’OM à Cristiano Ronaldo

Rolando a joué à l’Olympique de Marseille pendant quatre ans. Un passage marqué par des débuts timides qui lui ont valu certaines remontrances de la part des supporters olympiens mais aussi un départ en fanfare après avoir répondu aux attentes placées en lui. Le Portugais aura disputé 123 rencontres avec le club phocéen pour 7 réalisations. Outre ces statistiques, le défenseur a toujours travaillé et mouillé le maillot lors de ses années passées à l’OM, des qualités reconnues par le peuple marseillais.

Rolando donne son avis sur le cas Dimitri Payet…

Durant une interview accordée à RMC pour son podcast Joga!, Rolando est revenu sur son passage à Marseille. Une belle occasion pour rappeler qu’il n’avait aucun regret sur son aventure olympienne. « Quand je prends une décision je n’ai jamais de regrets. C’était ma décision (de partir de Marseille). C’était le bon moment. J’ai vécu des moments difficiles, très durs à l’OM, mais j’ai aussi vécu des choses que je n’ai pas connues ailleurs, avec des moments qui m’ont marqué pour la vie. C’est une ville différente, que j’ai appris à aimer. J’ai senti que c’était le moment d’y aller, parce qu’ils ont un peu tout changé, c’était un moment différent pour l’équipe. Dommage qu’André Villas-Boas soit arrivé après mon départ (rires). Mais mon temps à l’OM était fini » a notamment confié le défenseur portugais.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a ensuite eu des mots forts pour son ancien coéquipier Dimitri Payet. Pour le joueur de 37 ans, l’attaquant réunionnais a encore toutes les qualités pour s’imposer à nouveau comme un titulaire au sein son équipe à défaut de l’être dans celle d’Igor Tudor. « C’est difficile, les qualités de Dim on les connait tous. C’est un vrai numéro 10, un joueur qui fait gagner des matchs avec des passes décisives ou des buts. Il donne le tempo. Il sait quand garder le ballon, quand le donner… C’est un joueur complet. Après, c’est le coach qui a des idées différentes parce qu’il a son propre système. C’est le foot, chacun a ses idées. Je ne connais pas Tudor, je ne vais pas le juger, mais moi, dans mon équipe, Dim serait toujours titulaire » a déclaré Rolando. Des mots qui devraient faire plaisir au principal intéressé.

… Et conseille à Cristiano Ronaldo d’aller à l’OM

Pas avare en commentaires, Rolando s’est ensuite confié sur la rumeur Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille. « J’aimerais bien (que Ronaldo rejoigne l’OM), ça serait une raison de plus pour aller au Vélodrome. On ne va pas se mentir, Ronaldo reste Ronaldo. S’il venait dans une équipe comme l’OM en France, il mettrait au moins une dizaine de buts. Je suis sûr qu’il aiderait bien le club. Est-ce que je lui conseillerais ? Bien sûr, je conseillerais à tous les joueurs d’aller à l’OM. Mais je lui dirais aussi de bien se préparer, parce que ce n’est pas un endroit facile. Il faut apprendre la vie marseillaise, à vivre à fond. L’OM à Marseille, ce n’est pas que pendant les matchs, c’est 24/24h. Mais c’est un endroit magique, et différent » a conclu le défenseur. Même si ce transfert semble irréalisable, les supporters olympiens devraient apprécier la déclaration de leur ancien joueur

Depuis son départ, l’ex international portugais (21 sélections) continue de garder l’Olympique de Marseille, et la cité phocéenne en général, dans son cœur, comme le prouve cette interview. Pour rappel, Rolando est agent libre et toujours à la recherche d’un nouveau club depuis son départ de Braga lors du précédent mercato estival.