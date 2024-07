Aymeric Laporte pourrait recevoir une offre dingue et inattendue !

C’est un des joueurs qui avait le plus de choses à prouver à l’Euro côté espagnol. Si le talent des Rodri, Dani Olmo, Nico Williams ou Lamine Yamal était déjà connu, par les suiveurs de la Roja du moins, certains joueurs suscitaient plus de doutes et d’interrogations. C’était le cas d’Aymeric Laporte notamment, puisque beaucoup n’étaient pas convaincus par la présence d’un joueur jouant en Arabie saoudite depuis un an, dans le onze titulaire.

Mais le défenseur central a rapidement fait mentir tout le monde, réalisant un superbe Euro, étant précieux à la relance avec ce rôle de rampe de lancement des offensives espagnoles. Clairement, cette saison dans la ligue saoudienne n’a pas affecté son niveau, alors qu’avant le tournoi déjà, des rumeurs évoquaient une volonté de sa part de revenir en Europe, ainsi que l’intérêt de l’Atlético de Madrid et de son ancien club, l’Athletic.

Une proposition difficile à refuser ?

Et voilà qu’El Mundo révèle qu’un autre club de Liga est intéressé. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit… du Real Madrid, rien que ça. C’est même la piste numéro 1 des Merengues pour renforcer leur défense désormais, suite à l’échec dans le dossier Leny Yoro. Son profil est très apprécié par Carlo Ancelotti et son staff, alors que les Madrilènes de la Roja ont plutôt apprécié son comportement pendant le stage de la Roja, où il a exercé en tant que leader sur le terrain, mais aussi en dehors.

Il viendrait renforcer une défense centrale qui n’a pas été épargnée par les blessures ces derniers temps. Sa condition de joueur formé au pays est aussi importante vis-à-vis des compétitions européennes. Reste maintenant à négocier avec Al-Nassr qui n’a logiquement pas besoin de vendre. Un prêt pourrait être la solution comme l’indique le journal espagnol. Affaire à suivre…