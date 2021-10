PSG, FC Barcelone : l'incroyable révélation de Lionel Messi sur la suite de sa carrière

La suite après cette publicité

Une histoire d'amour qui ne s'est pas terminée comme prévu. Arrivé en fin de contrat au FC Barcelone en juin dernier, Lionel Messi devait prolonger à son retour de vacances, quelques jours après avoir remporté la Copa América 2021 avec l'Argentine. La Pulga voulait signer un nouveau bail avec le Barça, le président Joan Laporta était aussi pour, mais la Liga et Javier Tebas, qui avaient un œil sur la masse salariale du club catalan, ont tout fait capoter. Résultat, le joueur de 34 ans a dû se trouver un nouveau club et a signé en faveur du Paris Saint-Germain.

Dans la capitale française, le numéro 30 a réussi à marquer trois buts en trois matches de Ligue des Champions mais en Ligue 1, les statistiques ne sont pas les mêmes avec zéro but et aucune passe décisive en cinq apparitions. Rien d'inquiétant cependant puisque la saison est encore longue. Mais chaque sortie ou déclaration de Lionel Messi est scrutée de très près, et ses dernières révélations également. Dans un entretien accordé à SPORT à paraître en intégralité ce lundi, le natif de Rosario a accepté de parler de la suite de sa carrière. Et l'Argentin se voit bien revenir au Barça mais pas pour y jouer.

«J'aimerais être secrétaire technique à un moment donné»

«Oui, j'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le club (le FC Barcelone, NDLR) de quelque manière que ce soit, en étant utile et en contribuant à la réussite du club. J'aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou si ce sera d'une autre manière. S'il y a une possibilité, j'aimerais revenir pour apporter ma contribution de quelque manière que ce soit, car c'est le club que j'aime et je voudrais qu'il continue à être bon, qu'il continue à grandir et qu'il continue à être l'un des meilleurs au monde», a lâché Léo Messi.

Arrivé au FC Barcelone à l'âge de 13 ans à l'été 2000, après ses premiers pas avec les équipes de jeunes des Newell's Old Boys, Lionel Messi a ensuite explosé pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Mais quelques mois après son départ de la Catalogne, l'attaquant aux six Ballons d'Or n'a pas oublié le Barça et compte donc un jour, peut-être après son contrat au PSG (jusqu'en juin 2023), revenir aider le FC Barcelone en y intégrant la direction. Et l'aide de Messi, ça ne se refuse pas.