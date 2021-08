Le PSG s'offre la superstar Lionel Messi

La suite après cette publicité

Tous les supporters du Paris Saint-Germain en ont rêvé, là où certains y croyaient dur comme fer et que d'autres n'ont jamais imaginé cela réalisable. Pourtant, le club de la capitale vient d'officialiser la signature de Lionel Messi (34 ans), libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier et l'expiration de son contrat avec le FC Barcelone, où il n'a pas pu prolonger sa belle aventure. Un recrutement qui résonne comme un véritable coup de tonnerre sur la planète football.

Le Paris SG a officialisé ce que tout le monde attendait dans le soirée de ce mardi en publiant, après de nombreux teasings, une vidéo de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs, avec son nouveau numéro (le 30), dans son nouveau jardin, le Parc des Princes. Le club de la capitale précise que l'Argentin a paraphé un bail de deux ans (plus une année en option), le liant à Paris jusqu'en 2023. «La signature de Leo conforte les ambitions du Paris Saint-Germain et offre aux fidèles supporters du Club une équipe exceptionnelle, qui promet de faire vivre d’incroyables moments de football dans les années à venir», indique le communiqué publié par le PSG pour l'occasion.

Lionel Messi à Paris, une légende pour écrire l'histoire

Il s'agit bien évidemment d'un énorme coup réalisé par Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et toute la direction des Rouge et Bleu sur ce mercato estival 2021 toujours plus gargantuesque. Le vice-champion de France en titre offre ainsi à Mauricio Pochettino l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, auréolé de 6 Ballons d'Or, 4 Ligues des Champions, 10 Liga ou encore de 3 Coupes du Monde des Clubs lors de son règne au Barça (2005-2021), ainsi que d'une Copa América et d'une médaille d'or au JO avec le maillot de l'Albiceleste. Sans oublier qu'il cumule 672 buts toutes compétitions confondues en 778 apparitions avec les Blaugranas.

À Paris, l'international argentin (151 capes, 76 buts) retrouvera son grand ami Neymar, avec qui ils formeront un trio d'attaque redoutable à faire trembler les genoux des défenses adverses aux côtés de Kylian Mbappé. Après avoir recruté Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum ou encore Achraf Hakimi, le PSG confirme en tout cas son ambition d'aligner une équipe galactique afin de se rasseoir sur le trône de champion de France en fin de saison, mais surtout pour aller chercher la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Avec Lionel Messi, les fans parisiens ont en tout cas le droit de rêver plus grand.