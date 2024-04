Le FC Barcelone a une tactique osée pour recruter Bernardo Silva

Depuis plusieurs jours, João Félix, qui n’appartient toujours pas définitivement au FC Barcelone, s’est mué en VRP de luxe pour la venue de Bernardo Silva en Catalogne. « Si j’étais Deco un jour, j’emmènerais certainement Bernardo Silva », déclarait-il le 4 avril dernier. Et hier, il a remis ça au micro de Radio Catalunya.

«Je pense avoir convaincu Bernardo Silva de rejoindre le Barça, c’est tout à fait vrai ! Mais cela ne dépend pas de lui pour le moment. Il fait très attention à tout et m’a posé des questions sur les endroits où vivre, les endroits où manger, sur la sécurité.» Courtisan déclaré du Portugais de Manchester City (tout comme le PSG) il y a près d’un an, le FC Barcelone a-t-il vraiment les moyens de pouvoir recruter un joueur qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 ?

Un coup à la Vitor Roque

Sur le papier, Bernardo Silva est estimé à 80 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Une somme que les Blaugranas ne peuvent absolument pas mettre sur la table, quand bien même Pep Guardiola est souvent cité comme un facilitateur de transfert entre City et son club de coeur. Cependant, en prolongeant, le Lusitanien a fait insérer une clause libératoire fixée à 58 M€. Un montant abordable pour un club comme le PSG, si le club de la capitale décide de retenter sa chance. Pour le Barça, en revanche, cette somme reste trop importante.

Mais les Culés ont visiblement une idée derrière la tête. Selon Sport, Joan Laporta aimerait refaire un coup à la Vitor Roque. En clair : payer la clause libératoire en versant une somme ridicule pendant plusieurs mois. Pour rappel, le Barça a recruté Vitor Roque pour 30 M€ fixes (et 31 M€ de bonus). Et pour payer ces 30 M€, le club catalan a réussi à mettre en place un paiement de 5 M€ mensuels pendant six mois. Le plan du Barça est donc facile à comprendre. Reste à savoir si les Cityzens accepteront cette méthode de paiement ou s’ils privilégieront un club prêt à payer cash.