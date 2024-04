Le Barça va faire un incroyable coup grâce à Joao Felix !

Le FC Barcelone traverse une passe atypique sportivement. En proie à des difficultés financières depuis de longues années désormais, le club catalan rencontre logiquement des difficultés sur le terrain. Même si le sacre en Liga l’année dernière avait de quoi nourrir l’optimisme des supporters barcelonais, cette saison a fait office de retour sur terre. Actuellement deuxième dans le championnat ibérique avec huit points de retard sur le Real Madrid, solide leader, le club culé a une double confrontation haletante à négocier face au PSG dans les dix prochains jours en quarts de finale de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Forcément, à l’orée de ce rendez-vous qui déterminera assurément la réussite de la saison du Barça, certains joueurs du Barça se sont exprimés sur ce choc au sommet. C’est le cas de João Félix. Prêté au FC Barcelone par l’Atlético de Madrid, l’attaquant portugais s’est exprimé au micro de Radio Catalunya. Malgré sa saison en dents de scie, l’attaquant de 24 ans se veut optimiste quant aux chances catalanes malgré sa crainte affirmée de Kylian Mbappé. C’est alors que l’ancien du SL Benfica a été relancé sur son mercato estival. Déclarant vouloir rester du côté des pensionnaires du Camp Nou, Felix s’est également fendu d’une sortie pour le moins surprenante sur l’un de ses coéquipiers en sélection portugaise. En effet, à en croire ses propres dires, João Félix a convaincu Bernardo Silva de rejoindre le FC Barcelone l’an prochain.

À lire

PSG-Barça : les louanges de Joao Felix à Kylian Mbappé

João Félix a répondu aux questions de Bernardo Silva sur Barcelone

«Je pense avoir convaincu Bernardo Silva de rejoindre le Barça, c’est tout à fait vrai ! Mais cela ne dépend pas de lui pour le moment, rappelle Felix. Il fait très attention à tout et m’a posé des questions sur les endroits où vivre, les endroits où manger, sur la sécurité… Il m’a posé des questions un peu sur tout et j’ai répondu sur les questions fiscales parce que c’est ce qui m’est venu à l’esprit. S’il vient, le Barça sera ravi de Bernardo. Si Bernardo Silva vient, je vais demander une commission (rires).» Pour rappel, Bernardo Silva est une cible de longue date du FC Barcelone sur le marché des transferts. Lui-même attiré par le club catalan qui avait mené une timide offensive pour le recruter cet été, l’ancien de l’AS Monaco avait finalement prolongé son contrat à Manchester City jusqu’en 2026 fin août.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas la première fois que João Félix parle de son compatriote au Barça. En effet, il y a quatre jours, l’attaquant de 24 ans avait déjà expliqué qu’il donnait beaucoup d’éclaircissements sur la vie catalane à Bernardo Silva au micro de Jijantes FC : «si j’étais Deco un jour, j’emmènerais certainement Bernardo Silva. Qu’ils l’amènent ici. L’avez-vous vu jouer ? Eh bien, en tant que personne, il est encore meilleur, il est de la génération Cancelo. Les joueurs durent jusqu’à 35-36 ans aujourd’hui, il me pose des questions sur Barcelone. Il a une belle-sœur qui vit ici, il connaît la situation, le climat, les questions fiscales. Je lui dis toujours que ce serait bien qu’il vienne, mais je ne pense pas que Manchester City lui facilitera la tâche. Pour 50 millions d’euros, je le prendrais, mais aussi pour 60-70 parce que ça vaut le coup. Il aimerait prendre le 10, c’est un chiffre très important ici, on ne peut pas le donner à n’importe qui. C’est aussi mon préféré, mais il faut être prudent.» Bernardo Silva avec le numéro 10 la saison prochaine au FC Barcelone, João Félix persiste et signe !

Pour ce choc PSG-Barça, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 175€ et celle du Barça peut vous rapporter 328€.