Bourgoin - OL : les compositions officielles

Ce mercredi, les 16e de finale de la Coupe de France se poursuivent avec un duel entre Bourgoin et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Berjalliens s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Ronan Jay dans les cages derrière Safwan Mbae, Jimmy Nirlo, Wilson Mendy. Le milieu de terrain est constitué par Billel Moumen et Ayoub Ezzaytouni tandis que Joris Mendy et Mathias Imbert assurent les postes de pistons. Devant, Mehdi Moujetzky est placé en soutien de Pierre Kohser et Celal Bozkurt.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Warmed Omari, Moussa Niakhaté et Abner. Corentin Tolisso et Nemanja Matic se retrouvent dans l’entrejeu avec Saïd Benrahma et Malick Fofana dans les couloirs. En pointe, Georges Mikautadze est soutenu par Rayan Cherki.

Les compositions

Bourgoin-Jallieu : Jay - Mbae, Nirlo, W. Mendy - J. Mendy, Moumen, Ezzaytouni, Imbert - Moujetzky - Kohser, Bozkurt

La suite après cette publicité

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, Omari, Niakhaté, Abner - Tolisso, Matic - Fofana, Cherki, Benrahma - Mikautadze