PSG (F) : l'affaire Hamraoui pourrait conduire à un départ d'au moins une joueuse

Dans la section féminine du Paris Saint-Germain, il y aura un avant et un après-affaire Hamraoui. En effet, si les joueuses initialement impliquées dans l'affaire, en les personnes de Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, ont repris l'entraînement individuel ces derniers jours, la question se pose encore sur la date de leur retour à la compétition et même de savoir si les deux milieux de terrain porteront à nouveau le maillot parisien.

D'après les informations de L'Équipe, le directeur sportif des féminines Ulrich Ramé maintient un contact quotidien avec les deux Parisiennes pour préparer au mieux leur retour dans le groupe, mais le club penserait à exfiltrer une d'entre elles, si ce n'est les deux, lors du prochain mercato. «Le PSG ne pourra pas les garder toutes les deux», aurait déclaré un proche du vestiaire du club de la capitale, également divisé après l'affaire.