Le curieux mail reçu par les employés de la FFF

Prise dans la tourmente médiatique des révélations récentes faites à son encontre, la Fédération française de football aurait adressé un mail à l'ensemble de ses collaborateurs, selon RMC Sport. Dans ce dernier figurerait notamment un rappel à la loi Sapin (2006) qui « pose des principes visant à instaurer plus de transparence dans le processus d'élaboration des décisions publiques et dans la vie économique avec notamment des règles sur les représentants d'intérêts et sur la protection des lanceurs d'alertes. »

Le mail ferait également état d'un « document listant la procédure de signalement de faits de "harcèlements ou d'agissement sexistes », signé par Florence Hardouin, directrice générale de la FFF, elle-même. Un timing jugé curieux pour certains, en réponse aux récentes allégations pour d'autres.