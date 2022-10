Trophée Gerd Müller 2022 : Robert Lewandowski remporte encore le titre

Bénéficiant d'un trophée de dernière minute récompensant le meilleur buteur au monde il y a un an lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Robert Lewandowski remporte également le trophée Gerd Müller en 2022. Le buteur polonais du FC Barcelone sort d'une saison folle au Bayern Munich avec pas moins de 50 buts en 46 matches dont 35 en Bundesliga et 13 en Ligue des Champions :

Robert Lewandowski wins the Gerd Müller Award! The best striker of the year! 🎯



Congrats @lewy_official! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/H3FolGSQaH