EdF : Didier Deschamps pense à Michael Olise !

On le sait, Didier Deschamps est un sélectionneur très pragmatique. Et le cas de Michael Olise en est le parfait exemple. L’attaquant sort d’une bonne saison avec Crystal Palace (10 buts, 6 passes décisives), mais il n’avait jamais été dans les petits papiers du patron de l’équipe de France.

Sélectionnable avec la France, l’Angleterre, l’Algérie et le Nigeria, Olise a depuis disputé les JO 2024 avec les Bleuets de Thierry Henry. Une expérience durant laquelle il a brillé avec 2 buts et 5 passes décisives et surtout une médaille d’argent. Une performance qui a, semble-t-il, tapé dans l’exil de DD puisque RMC Sport assure que le staff tricolore pense sérieusement à convoquer le nouveau joueur du Bayern Munich le jeudi 29 août prochain à 14h.