L'Atlético de Madrid commence à mettre la pression sur Antoine Griezmann

Son retour avait fait couler énormément d'encre. Et pour cause, il avait quitté l'Atlético par la petite porte en 2019, s'attirant les foudres des supporters colchoneros, très énervés contre lui. Pas franchement convaincant à Barcelone, il est revenu au Wanda Metropolitano l'été dernier. Si les sifflets et les insultes à son égard se sont peu à peu estompés, force est de constater que son retour ne s'est pas passé comme prévu.

Au niveau statistique déjà, avec trois buts et quatre passes décisives en vingt-six matchs de Liga, et quatre buts et deux passes décisives en neuf apparitions en Ligue des Champions. Bien loin de ses standards habituels à Madrid. Et au delà du bilan comptable, un apport dans le jeu généralement assez discret, si ce n'est lors de quelques rencontres épisodiques.

On en attend bien plus !

On le sait chez les dirigeants de l'Atlético, pour que la saison prochaine soit bonne, il faut un bon Griezmann. Le journal AS indique qu'en interne, on prend soin du Français, et on espère que son duo avec João Félix prendra réellement forme dès la reprise. Mais dans le même temps, ils commencent à lui mettre la pression et lui faire comprendre que les attentes sont très élevées. On attend de lui qu'il soit au niveau d'une star, ce qui n'a pas été le cas cette saison.

Il faut dire que le natif de Mâcon n'a pas été épargné par les blessures, notamment sur la période décembre-février où il a enchaîné covid et deux soucis musculaires qui l'ont empêché d'enchaîner, pendant un moment clé de la saison, manquant quinze rencontres de son équipe. Et ce alors que lors de sa première étape à Madrid, il n'avait eu que très peu de pépins physiques. La saison prochaine en revanche, plus d'excuses et plus le droit à l'erreur...