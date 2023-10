Vasco de Gama : Dimitri Payet enfin décisif !

Dimitri Payet tient enfin son match référence avec Vasco de Gama ! Pour rappel, le milieu de terrain français, libre depuis la fin de son aventure avec l’Olympique de Marseille, s’est offert un nouveau challenge en s’engageant en faveur de la formation brésilienne lors du dernier mercato estival. Malgré une arrivée en grande pompe, les premières critiques sur le joueur de 36 ans n’ont pas tardé à émerger au regard de sa forme physique et de son adaptation mitigée.

Mais à l’occasion de sa 7e apparition avec le club basé à Rio de Janeiro, Dimitri Payet s’est enfin montré décisif. Titularisé en l’absence de Paulinho, le Réunionnais s’est mué en héros de la soirée en marquant le but de la victoire face à Fortaleza (1-0) d’un joli tir du gauche. Elu "craque do jogo" (homme du match) par les téléspectateurs de TV Globo, l’ex-Phocéen n’a pas caché sa joie au moment d’évoquer sa prestation. «Il fallait que je retrouve du rythme pour me sentir plus à l’aise. Marquer mon premier but face à ce public, c’est incroyable», a indiqué le Français qui permet aux siens de sortir de la zone rouge.