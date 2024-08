LFP : un adversaire devrait se présenter contre Vincent Labrune

Président de la Ligue de Football Professionnel depuis septembre 2020, Vincent Labrune va remettre son poste en jeu le 10 septembre prochain. Alors que l’été a été animé avec le fiasco des droits TV et l’offre en dessous des attentes de DAZN qui a ravi la mise, l’ancien président de l’Olympique de Marseille est assez discuté.

Selon RMC Sport, Cyril Linette a pris la température pour lancer sa candidature. S’il se laisse encore quelques jours pour acter sa décision, l’ancien patron de L’Équipe et du PMU s’est déjà placé et a eu des discussions avec des dirigeants de Ligue 1 et de Ligue 2.