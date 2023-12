Le président du Paris FC s’en prend à l’OL

Présent ce samedi lors de l’assemblée générale de la Fédération française de football, qui a accouché sur l’élection de Jean-Michel Aulas comme vice-président de l’instance, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, avait un message à faire passer à l’OL. Alors que la section féminine du club rhodanien doit prochainement passer sous pavillon américain, le dirigeant a critiqué ce changement de modèle qu’il juge incongru.

«Mon intervention ne vise ni le club ni Laurent Prud’homme. Deux actionnaires américains ont décidé de séparer la section féminine et masculine. Cela pose des problèmes de fond. D’abord sur le développement du football féminin, a jugé Pierre Ferracci, avant de poursuivre. On impose le modèle américain alors que dans le modèle européen, ce sont les clubs historiques qui ont développé la mixité. Le monde amateur s’y met, dans un domaine mixte. On prend une option avec le club le plus emblématique. Je crois savoir que deux clubs pros, en D1 Féminine, pensent à faire la même chose. Pour moi, on ouvre la boîte de Pandore qui est contraire au développement du football féminin. C’est aussi un problème d’équité. Je sais que Textor doit passer devant la DNCG en vendant le football féminin. Michelle Kang récupère le football féminin sans avoir à gérer le reste.»