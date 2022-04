Liga : le Real Madrid s'impose à Osasuna malgré deux penaltys manqués par Benzema

Pour la 33eme journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse d'Osasuna avec l'objectif de conforter encore un peu plus sa place de leader et de se rapprocher plus que jamais du titre. Après sa victoire dans les dernières secondes face au FC Séville le week-end dernier (3-2), les coéquipiers de Karim Benzema espéraient prendre les trois points face à l'actuel neuvième du classement. Pour ce match, Carlo Ancelotti décidait de faire tourner surtout au milieu de terrain avec la présence de Ceballos, Camavinga et Valverde dans l'entre jeu alors que KB9 était évidemment présent, accompagné de Rodrygo sur le front de l'attaque.

La suite après cette publicité

Le début de rencontre offrait pas mal de spectacle entre deux équipes qui laissaient des espaces dans leur jeu. Les Madrilènes trouvaient rapidement la faille dans cette rencontre grâce à David Alaba. Le défenseur autrichien butait dans un premier temps sur le portier adverse, mais suivait bien et poussait le ballon au fond des filets (12e). Mais il fallait moins de 50 secondes à Osasuna pour rapidement égaliser. Quasiment sur le coup d'envoi, Ante Budimir était à la réception d'un joli centre et poussait le cuir dans le but vide (13e). De quoi mettre en colère Thibaut Courtois, abandonné par sa défense sur ce coup-là. Plutôt dominé et sans inspiration par la suite, le Real parvenait tout de même à prendre l'avantage dans les dernières secondes de la première période. Cette fois-ci, c'est Asensio qui reprenait un ballon repoussé par le gardien Herrera (2-1, 45e).

Karim Benzema peu inspiré

Au retour des vestiaires, les hommes de Carlo Ancelotti, pas malheureux de mener au score, se montraient un peu plus inspirés offensivement à l'image de Rodrygo qui provoquait un penalty après un bon débordement coupé involontairement de la main par le défenseur (52e). Mais Karim Benzema, tireur attitré, butait une première fois sur un Herrera très sérieux sur sa ligne. Une première fois puisque quelques minutes plus tard, Rodrygo obtenait à nouveau un penalty. Et ce penalty, encore tiré par KB9, était encore une fois repoussé (59e) par le portier espagnol. Un double échec pour le Français qui le faisait légèrement sortir de son match.

Par la suite, les Madrilènes reculaient doucement, mais sûrement pour préserver ce court et précieux avantage jusqu'à la fin de rencontre. Car Osasuna poussait et aurait pu égaliser sans des bonnes interventions de Nacho (66e) ou des mauvais choix des attaquants Rojillos qui manquaient de précision dans le dernier geste. Le Real finira par sceller sa victoire dans les derniers instants. Après le face-à-face de Rodrygo (89e) puis Vinicius Jr (90e+4), c'est Karim Benzema qui permettait à Vazquez de briller après un joli numéro (3-1, 90e+6). Le Real Madrid compte 17 points d'avance sur son dauphin l'Atlético de Madrid (en attendant les autres matchs) et le titre semble plus proche que jamais pour les Merengues. Osasuna, malgré une prestation sérieuse, s'incline, mais reste dans le ventre mou du classement.