Les confessions de Cristiano Ronaldo sur sa relation avec Lionel Messi

Il s’agit peut-être de la rivalité la plus iconique de l’histoire du football, et même du sport. Et alors que l’un est aujourd’hui âgé de 39 ans, l’autre de 37, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi semblent parfois toujours en concurrence, même s’ils évoluent respectivement à Al-Nassr et à l’Inter Miami. Ce lundi, la Sexta diffusera une interview du Portugais. Et la chaîne espagnole tease l’évènement comme il se doit.

Dans un extrait publié sur X, on peut entendre CR7 évoquer sa relation avec son rival de toujours. Si beaucoup affirment que les deux stars ont eu une relation compliquée, le quintuple Ballon d’Or a balayé cette affirmation : « je n’ai jamais eu une mauvaise relation avec Messi ». Au sujet de voir, peut-être un jour, des joueurs faisant trembler les filets à la même fréquence que lui et la Pulga, la légende du Real Madrid s’est montrée pessimiste : « est-ce qu’on va voir des joueurs avec nos statistiques dans le futur ? Ce serait bien pour le football mais je pense que ce sera très compliqué. »