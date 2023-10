PSG : la réaction inattendue de Nasser Al-Khelaîfi après le fiasco de Newcastle

La suite après cette publicité

Mercredi dernier, le Paris Saint-Germain a pris une véritable leçon de football à Newcastle. Terrassés 4 buts à 1, les hommes de Luis Enrique ont vécu leur première grosse désillusion de la saison. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi ne s’est pas emporté après cette cuisante défaite. Le Parisien nous apprend que le boss du PSG a eu une réaction apaisée lors que DJ Snake l’a interpellé sur cette rencontre ce week-end au Qatar (en marge du Grand Prix de Formule 1, ndlr).

«Quel match ? Je ne vois pas de quoi tu parles», a-t-il confié au musicien, avant de rappeler plus tard que son club était en reconstruction. «Cet été, le club avait connu des changements positifs considérables, plus importants que tout le monde ne l’avait imaginé. Et que lorsqu’on construit de nouvelles fondations, il faut du temps, de la détermination, de la patience et de persévérance. Il ne faut pas réagir de manière excessive».