Le LOSC recrute le gardien grec Oréstis Karnézis

Le LOSC vient d'officialiser le recrutement d’Oréstis Karnézis. Arrivé en provenance du SSC Napoli (Italie), le gardien de but international grec de 35 ans s’est engagé pour plusieurs saisons. Si la durée du contrat n'a pas été dévoilée, le CEO du LOSC, Marc Ingla a déclaré : «cette saison, mais aussi dans les saisons à venir, Oréstis pourra beaucoup apporter à notre groupe.»

«En recrutant aujourd’hui un gardien de la trempe d’Oréstis Karnézis, ayant sillonné quatre championnats à travers l’Europe et disputé une Coupe du Monde, le LOSC ajoute non seulement une bonne dose d’expérience à son groupe. Mais il s’offre également un joueur performant doté de caractère et de leadership,» précise le communiqué du LOSC. Après des débuts à Corfou, puis en Crète, Karnezis a évolué au Panathinaïkos, avant de rejoindre l'Italie et l’Udinese Calcio, puis l'Espagne, à Grenade CF (Espagne). Après une expérience d’une saison à Watford FC (Premier League) en 2017-2018, Karnézis avait rejoint le SSC Napoli en 2018.