Les compositions d'Angleterre-Belgique

La Ligue des Nations se poursuit ce dimanche après-midi avec un choc dans le groupe 2 de la Ligue A. L'Angleterre reçoit à Wembley la Belgique pour une revanche de la petite finale de la dernière Coupe du Monde, remportée par les Belges. Les compositions viennent de sortir. Les Three Lions vont évoluer en 5-3-2 avec Dier en défense centrale et les côtés occupés par Alexander-Arnold et Trippier. Mount sera en soutien de Rasford et Calvert-Lewin. Kane ou encore Grealish démarrent sur le banc.

La suite après cette publicité

En face, les Diables Rouges sont diminués avec les absences d'Eden Hazard et de Dries Mertens. Roberto Martinez aligne son 3-4-3 fétiche. Meunier et Castagne sont présents sur les flancs pour évoluer dans le rôle de piston. Le Lyonnais Denayer est titulaire en défense et c'est De Bruyne qui monte d'un cran pour tenter de faire oublier les grands absents du jour. Le maître à jouer de Manchester City est associé à Carrasco et Lukaku devant.

Les compositions :

Angleterre : Pickford - Alexander-Arnold, Walker, Dier, Maguire, Trippier - Rice, Henderson, Mount - Rashford, Calvert-Lewin

Belgique : Mignolet – Alderweireld, Denayer, Boyata – Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne – De Bruyne, Lukaku, Carrasco