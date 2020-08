Le Borussia Dortmund prêt à faire des folies pour garder Jadon Sancho

Après le feuilleton Neymar l'été dernier, place à celui concernant Jadon Sancho. Arrivé en 2017 au Borussia Dortmund, l'ailier anglais a gravi les échelons pour s'imposer en Allemagne et devenir l'une des stars de demain. Rien qu'en championnat, le joueur âgé de 20 ans a disputé 32 matches cette saison pour 17 buts et 17 passes décisives. Des statistiques incroyables qui ont forcément attiré le regard de plusieurs écuries, comme le Real Madrid et Manchester United.

Rapidement, les Red Devils ont pris la pole position dans ce dossier et depuis le début de semaine, les médias britanniques et allemands ne parlent que de ça. Pour le recruter, la formation de Premier League doit sortir 120 millions d'euros, prix fixé par le BvB, et ce avant le 10 août, date butoir qui a été définie par le club de Bundesliga pour trouver derrière le remplaçant de Sancho. Mais voilà, à deux jours de celle-ci, aucun accord n'a pour le moment été trouvé entre les parties. Et le Borussia Dortmund pourrait bien en profiter.

Le BvB veut faire comme avec Lewandowski et Aubameyang

D'après les informations de Sport Bild, les Borussen auraient un plan pour conserver leur pépite encore une saison. Le média allemand explique en effet que les dirigeants du Borussia Dortmund seraient prêts à offrir une belle revalorisation salariale à l'ancien joueur de Manchester City, en faisant passer son salaire annuel de 6 millions d'euros à... 10 M€, soit 4 millions de plus ! Une technique qu'utilise souvent le BvB pour garder ses joueurs puisque le club avait déjà fait la même chose avec Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubameyang avant leur départ respectif au Bayern Munich et à Arsenal.

Pour Jadon Sancho, cette revalorisation salariale serait ainsi la troisième depuis son arrivée en 2017. Reste désormais à savoir si le principal concerné acceptera de rester. Car de l'autre côté, en cas de transfert, Manchester United lui proposerait un salaire annuel d'un peu plus de 19 M€... L'international anglais (11 sélections, 2 buts) va en tout cas toucher un gros salaire en 2020-2021.