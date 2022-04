Lazio-AC Milan : les compositions officielles

Piteusement éliminé par l'Inter, l'AC Milan a également vu son ennemi intime lui ravir la première place de Serie A samedi soir après la probante victoire des Nerazzurri sur l'AS Roma. Pour la récupérer, il faudra passer sur le corps d'une autre équipe de la capitale italienne, la Lazio (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). C'est le même topo côté Biancocelesti, un succès est nécessaire afin d'assurer sa place dans les divers wagons européens.

Pour parvenir à ses fins, Maurizio Sarri a concocté un 4-3-3 dans lequel Sergej Milinković-Savić aura les clefs du jeu. Stefano Pioli n'a pas non plus changé ses habitudes. Il a reconduit le même 4-2-3-1 que mardi soir en Coppa Italia avec seulement deux changements : Junior Messias prend la place d'Alexis Saelemaekers et Brahim Diaz pour Bennacer. L'Espagnol récupère le poste de numéro 10 qu'occupait Franck Kessié depuis plusieurs match.

Les compositions officielles :

Lazio : Strakosha - Lazzari, Patric, Acerbi, Radu - Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

AC Milan : Maignan - Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez - Kessie, Tonali - Messias, Diaz, Leão - Giroud