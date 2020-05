Om : André Villas-Boas ne compte pas démissionner !

La situation à l'Olympique de Marseille est encore très loin de se décanter, semble-t-il. Voici tout juste une semaine, Andoni Zubizarreta quittait le club d'un commun accord. Dans la foulée, la peur commençait à se faire ressentir concernant André Villas-Boas, puisque celui qui veut devenir président de Porto avait lié son avenir à celui de son ami. Depuis, c'est une partie de poker menteur qui se joue.

En effet, lors des discussions de la semaine dernière, Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, avait entendu de la bouche de son entraîneur que l'argent n'était pas sa priorité pour partir. Après avoir acté son départ, JHE a fait marche arrière et lui a proposé une prolongation de contrat que le Portugais a bien évidemment déclinée, comme il avait décliné, selon L'Équipe, une belle proposition (financière) de Newcastle.

L'OM attend l'appel d'AVB

Alors, qu'attendent donc les parties pour se séparer ? C'est bien simple, Jacques-Henri Eyraud ne semble pas vouloir verser d'indemnités de départ à l'ancien de Tottenham et de Chelsea et que, par conséquent, il attend sa démission. Selon les informations du quotidien, André Villas-Boas n'a pas du tout envie de démissionner de son poste, ne digérant pas du tout la tournure des évènements.

Son état d'esprit est loin d'être celui d'il y a quelques mois et le temps joue plutôt en sa faveur puisqu'il semble acquis qu'AVB ne sera plus sur le banc de l'OM la saison prochaine et que le club va vite devoir se mettre en quête d'un successeur. Le journal précise que les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ne comptent pas faire d'autre proposition de prolongation et qu'ils attendent patiemment que leur entraîneur les appelle pour s'expliquer sur son refus. L'ambiance est toujours aussi bonne, semble-t-il.