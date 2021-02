OM : les Dodgers réagissent au départ de Jacques-Henri Eyraud

La suite après cette publicité

Les supporters de l'OM sont probablement soulagés du départ de Jacques-Henri Eyraud. Annoncé hier soir dans un communiqué publié par l'OM, il est remplacé par celui qui occupait depuis l'été dernier le poste de head of football, Pablo Longoria. Les tensions étaient plus que palpables avec les différents groupes de supporters, qui ont fini par avoir gain de cause avec le départ de JHE.

«On est content et soulagé. Les Marseillais du monde entier étaient unanimes pour demander le départ de M. Eyraud et on a vu que, quand on appartient à cette ville, à ce peuple marseillais, l'union fait la force», rappelle Christian Cataldo le président des Dodgers à l'AFP, ajoutant qu'il regrette «qu'on en soit arrivé là.»