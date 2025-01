Real Madrid : le jet privé de Cristiano Ronaldo est à Saint-Brieuc

La rumeur s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et dans les Côtes-d’Armor, renforcée par la proximité de la rencontre entre le Stade Brestois et le Real Madrid ce soir en Ligue des Champions. Un jet privé noir s’est posé à l’aéroport de Trémuson/Saint-Brieuc ce matin avec un signe distinctif. On pouvait distinguer à l’avant de l’appareil les initiales dorées de Cristiano Ronaldo. Confirmation, il s’agit bien de l’avion privé de la star, estimé à environ 73 M€. Simple visite de courtoisie du Portugais à son ancien club ou peut-être allait-il se rendre au Roudourou pour assister à la rencontre ?

La suite après cette publicité

Rien de tout cela, au grand dam des locaux qui ont commencé à rêver. D’après Ouest-France, si le jet est bien présent dans le nord de la Bretagne, c’est parce qu’il a été utilisé par Florentino Pérez et tout l’état-major du Real Madrid pour se rendre sur les lieux de l’avant-match, puis de la rencontre de ce soir, à Guingamp. Loué pour l’occasion par le club espagnol, l’avion devrait effectuer son trajet retour dès ce soir, après le coup de sifflet final.