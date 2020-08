Le Barça pas encore au courant des envies de départ de Lionel Messi ?

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Ce dimanche soir, Esporte Interativo assurait que Lionel Messi, après la gifle reçue par le FC Barcelone contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (2-8), avait décidé de quitter le club catalan cet été, à un an de la fin de son contrat (juin 2021). L'attaquant argentin aurait même déjà fait part de sa décision aux dirigeants blaugranas à en croire le média brésilien. Mais en Espagne, les informations ne semblent pas être les mêmes.

D'après Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone, et notamment le président Josep Maria Bartomeu, le PDG Òscar Grau et le secrétaire technique Éric Abidal, n'auraient toujours pas échangé avec l'international argentin à ce sujet, et ce dernier n'aurait pas envoyé de message non plus. Contacté par le média espagnol, l'entourage de «La Pulga» n'aurait pas répondu. Le feuilleton ne fait que débuter.