PSG : Mauricio Pochettino félicite ses dirigeants pour Lionel Messi

Contre toute attente, Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain cet été. Le PSG a su profiter des déboires financiers du FC Barcelone pour attirer l’Argentin en Ligue 1. Une arrivée qui a surpris tout le monde et notamment Kylian Mbappé, comme il le confiait récemment, mais également Mauricio Pochettino.

Dans l’émission Universo Valdano de Movistar, l’entraîneur parisien a déclaré que Messi est « une figure mondiale. Probablement le meilleur de tous les temps. Avoir Leo était un cadeau de la vie. Personne ne s'attendait à sa fin à Barcelone, pas même lui. Le président, Leonardo et le club en général ont fait un excellent travail pour signer Messi. Il y avait une énorme attente à Paris, et dans le monde entier. J'aime son naturel et son sentiment qu'il doit rendre l'amour qu'il a reçu », rapporte AS.