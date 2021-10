PSG : les confidences de Kylian Mbappé sur l'arrivée de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Cet été, le Paris Saint-Germain a fait très fort en termes de recrutement. Avec les arrivées de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Lionel Messi, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale s’est considérablement renforcé en ne déboursant que 60 M€ en guise d’indemnité transfert. Forcément, la recrue qui a le plus fait parler est Messi. Alors que tout le monde s’attendait à voir La Pulga prolonger son contrat au FC Barcelone, les déboires financiers des Blaugranas ont tout fait capoter.

Mais depuis qu’il évolue en Ligue 1, l’Argentin n’a pas encore trouvé la bonne carburation. Et surtout, son entente avec Neymar et Kylian Mbappé reste perfectible. Les trois stars parviendront-elles à mettre leurs forces en commun pour faire briller Paris ? Si on a eu un petit aperçu face à Manchester City, les trois hommes n’ont pas encore affiché une entente parfaite. Cependant, depuis quelques matches, on assiste à davantage d’échanges entre le sextuple Ballon d’Or et Mbappé. Ce dernier, à l’occasion d’une longue interview accordée à L’Équipe, est d’ailleurs revenu sur le cas Messi.

Mbappé prêt à courir pour Messi

Avant de parler terrain, Mbappé a avoué qu’il ne pensait pas pouvoir évoluer un jour aux côtés de l’Argentin. « Non ! Je ne l'ai jamais imaginé venir ici ! Il fait partie des rares joueurs que je mettais dans une case "impossible que je joue avec lui". Pour moi, il n'allait jamais quitter Barcelone. Je savoure chaque instant à côté de lui. » Ensuite, le champion du monde 2018 a donc parlé ballon. Et si la MNM veut briller, les trois cracks offensifs n’auront pas le choix selon le numéro 7.

« Quand tu joues seulement avec des grands joueurs, tu dois faire des concessions. Tu n'es plus le seul gros joueur. » Et de son côté, Mbappé s’est dit prêt à en faire une belle pour Messi. « Quand tu as Messi dans ton équipe, tu sais qu'il doit en faire un peu moins pour avoir plus de jus et être plus lucide pour marquer. Donc s'il faut y aller, tu y vas. Il n'y a pas de problème, c'est une hiérarchie établie. Moi, je suis d'accord pour courir quand Messi marche, pas de problème ! C'est Messi, quand même ! » Reste maintenant à tenir cette promesse sur la durée.