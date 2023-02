Affaire Negreira : Karl Heinze Rummenigge ironise sur le Barça et les arbitres

La suite après cette publicité

Depuis les révélations de l’Affaire Negreira, un véritable «Barçagate» a envahi le football espagnol et de nombreux protagonistes se sont offerts une tribune pour critiquer le club catalan, accusé d’avoir versé près de 1,4 million d’euros à la société DASNIL95 entre 2016 et 2018, dirigé par José María Enríquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres au moment des faits. Après Gérard Piqué ou encore Iker Casillas, c’est au tour de Karl Heinze Rummenigge de donner son avis. Et une chose est sûre : l’ancien directeur du Bayern n’y va pas de main morte :

«Tu me crois quand je te dis que j’ai ri en lisant cette histoire. Mais cela ne me surprend pas : chaque fois que nous jouions en Espagne, je ressentais une sensation étrange. Ce sont des choses inacceptables qui ne concernent pas seulement leur championnat national. Le thème de l’arbitrage doit également être abordé avec beaucoup de sérieux et de respect», a alors déclaré l’Allemand de 67 ans dans un entretien exclusif dans les colonnes du journal italien du Corriere dello Sport.

