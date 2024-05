OL : Alexandre Lacazette n’a pas peur du PSG

Samedi prochain, l’Olympique Lyonnais affronte le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Une rencontre que les Gones n’abordent pas forcément en position de favori après les deux claques reçues cette saison face aux Franciliens (1-4, 1-4). Mais Alexandre Lacazette ne craint pas les Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

« Est-ce qu’on a peur ? Non. On est juste conscients de la qualité de cette équipe, des grands joueurs qu’ils ont. Malheureusement, ils sont sortis en demi-finale de Ligue des champions. Mais le fait d’atteindre ces demi-finales, ça montre que c’est une équipe avec beaucoup de qualités et un gros effectif. C’est une équipe à respecter, mais nous aussi, on a envie de nous respecter nous-mêmes, donc on donnera tout pour la gagner », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.