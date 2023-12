Argentine : les terribles confidences de Lautaro Martinez sur la Coupe du Monde

Étincelant en cette première partie de saison avec l’Inter Milan (13 buts en 14 journées de Serie A), Lautaro Martinez ne l’était pas vraiment il y a un an, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pour cause, l’attaquant argentin s’était très vite rendu indisponible, la faute à une blessure à la cheville devenue insurmontable. De quoi profiter au jeune Alvarez, pion finalement essentiel du sacre de l’Albiceleste. Paradoxalement et même s’il a fait partie de l’aventure, Lautaro Martinez n’a jamais vraiment digéré le fait de ne pas avoir pu être sur le terrain durant l’ascension de son équipe, lui qui n’a pas inscrit le moindre but au Qatar.

Dans le documentaire "Champions, un an après" diffusé vendredi par Star+, l’avant-centre explique que cette blessure à la cheville fut contractée bien avant la Coupe du Monde, avec l’Inter. «Je n’ai pas voulu m’arrêter car Correa et Lukaku étaient déjà blessés. J’étais le seul attaquant. J’ai joué sous infiltrations», admet-il, «je ne voulais pas rater le Mondial». «Contre l’Arabie saoudite, j’avais mal, j’ai aussi joué sous infiltrations. Idem face au Mexique». Puis, Julian Alvarez a pris sa place. «J’ai essayé de revenir mais c’était impossible. Je me suis enfermé et j’ai pleuré. J’ai passé un mauvais moment. Je devais être le buteur de l’ère Scaloni», confie Lautaro Martinez, touché physiquement et moralement. Il jouera tout de même 17 minutes face à l’équipe de France en finale et remportera le Graal. Un trophée au goût particulier.