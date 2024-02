Hugo Lloris explique son blocage sur les tirs au but

C’est connu comme le loup blanc, Hugo Lloris n’est pas le portier le plus impérial lors des séances de tirs au but. Outre ses innombrables qualités, l’ancien international français a toujours affiché un certain blocage dans cet exercice si spécifique. Dans un entretien accordé au Parisien, il a évoqué le sujet et forcément la dernière finale de Coupe du Monde perdue face à l’Argentine.

«Si les tirs au but peuvent se travailler ? C’est bien de se poser la question. Il y a un réel objectif, mais est-ce réalisable ? Je ne peux pas y répondre, a confié le gardien du Los Angeles FC. Il y a, par exemple, des gardiens plus à l’aise que d’autres dans cet exercice. Je n’ai pas été beaucoup en réussite dans ma carrière sur cet aspect-là même si j’en ai arrêté d’importants. Quand tu en discutes avec Dibu Martinez, pour lui c’est un jeu, psychologique. Je ne sais pas faire. Mais ça ne veut pas dire qu’il a gagné toutes ses séances de pénalty. Tu aurais aimé faire plus, faire mieux, et quand la réussite n’est pas de ton côté, c’est toujours difficile.»