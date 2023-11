PSG, Équipe de France : très mauvaises nouvelles pour Warren Zaïre-Emery !

Débuts un peu amers pour la coqueluche du football français. Samedi, Warren Zaïre-Emery était titularisé par Didier Deschamps pour ce choc face à Gibraltar, conclu sur un joli 14-0. Une rencontre pendant laquelle le Parisien a même pu inscrire son premier but en Bleu. Cependant, il a ensuite dû quitter l’équipe plus tôt que prévu à cause d’une blessure à la cheville.

La suite après cette publicité

Malheureusement, ce pépin physique à cause d’un tacle assez appuyé d’un joueur de Gibraltar devrait avoir des conséquences assez fâcheuses pour lui, comme pour son club, le Paris Saint-Germain. Effectivement, le quotidien L’Equipe vient de donner des nouvelles du joueur, qui va quitter le rassemblement de la France et ne jouera donc pas face à la Grèce mardi soir.

À lire

EdF : Warren Zaïre-Emery quitte le rassemblement

Un mois et demi d’absence minimum

Il reviendra donc du côté de Paris dans la journée, où des examens complémentaires seront logiquement réalisés. Mais surtout, le journal explique que l’année 2023 est terminée pour le titi parisien. Il ne jouera donc pas avant 2024. Il va donc manquer des matchs particulièrement importants, comme ce duel contre Monaco vendredi, ou les deux rencontres de Ligue des Champions restantes, face à Newcastle au Parc le 28 novembre, puis sur la pelouse de Dortmund le 13 décembre. Sa participation au Trophée des Champions le 3 janvier face à Toulouse est donc très floue également. Le média précise qu’il n’y a cependant a priori pas de fracture, ce qui ne devrait donc normalement pas laisser le joueur sur le côté pour de très longs mois.

La suite après cette publicité

Un coup dur pour le PSG et Luis Enrique tout de même. L’Espagnol avait ainsi fait du milieu tricolore un de ses joueurs majeurs, et ce dernier le lui rendait bien en étant plus que performant, à l’image de ses grosses performances face à Milan au Parc, mais aussi contre Rennes, Brest ou Montpellier. L’ancien sélectionneur espagnol va donc devoir trouver des solutions…