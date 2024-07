France - Guinée : les compositions officielles

Les Jeux Olympiques 2024 se poursuit pour les Bleus de Thierry Henry et livre ce samedi un duel face à la Guinée. Les Bleuts s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Guillaume Restes comme dernier rempart derrière Kiliann Sildillia, Loïc Badé, Castello Lukeba et Adrien Truffert. L’entrejeu est composé de Maghnes Akliouche, Joris Chotard et Manu Koné. En attaque, Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta sont soutenus par Michael Olise.

De leur côté, les Guinéens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Soumaïla Sylla dans les cages derrière Bangaly Cissé et Mohamed Soumah notamment. Aliou Baldé et Amadou Diallo sont placés dans les couloirs alors que Naby Keïta et Abdoulaye Touré composent le double pivot. Seul en pointe, Algassime Bah est soutenu par Ilaix Moriba.

Les compositions d’équipes :

France : Restes - Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert - Akliouche, Koné, Chotard - Olise - Mateta, Lacazette

Guinée : Sylla - B. Cissé, Soumah, A. Diawara, H. Keïta - N. Keita, A. Touré - Diallo, Moriba, A. Baldé - Bah