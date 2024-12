Le message d’adieu de Paulo Fonseca à l’AC Milan

Cédant sa place à Sérgio Conceição comme nouveau coach de l’AC Milan, Paulo Fonseca quitte le club lombard sur un échec. Après seulement une moitié de saison et une triste huitième place, l’ancien coach de Lille a été remercié pour des résultats décevants. Dans un message sur ses réseaux sociaux, il a fait ses adieux aux supporters milanais.

La suite après cette publicité

«Le moment est venu de dire au revoir. Je suis fier d’avoir travaillé pour Milan et d’avoir toujours donné mon cœur et mon âme pour honorer l’histoire et la tradition de ce grand club. Je tiens à remercier mon staff, mes joueurs, mes supporters et tous ceux qui m’ont soutenu pendant mon séjour à Milan. Je souhaite au club tout le meilleur pour l’avenir», a-t-il déclaré.