Toulouse : Ibrahim Sangaré débarque au PSV

Après avoir perdu Issiaga Sylla et Max-Alain Gradel, Toulouse voit maintenant partir Ibrahim Sangaré au PSV Eindhoven. L'an dernier, le milieu de terrain ivoirien a participé à 25 matchs du TFC en Ligue 1 en tant que titulaire. Un cadre de moins pour Patrice Garande dans son projet de remonter en Ligue 1.

Le joueur de 22 ans a paraphé un contrat de 5 saisons avec le club néerlandais et « ajoute de la puissance, de la hauteur et de l'athlétisme à notre milieu de terrain », comme l'a écrit le directeur technique John de Jong dans le communiqué du dernier 4e d'Eredivisie.

From 🇨🇮 via 🇫🇷 to 🇳🇱. (Y)our new midfield powerhouse is officially 🔴⚪️!#BienvenueIbrahim