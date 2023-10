France U21 : le phénomène Mathys Tel continue de bluffer tout le monde

La suite après cette publicité

La naissance d’un phénomène. Prometteur avec l’équipe de France U17 avec qui il a remporté l’Euro 2022, Mathys Tel avait rejoint dans la foulée le Bayern Munich moyennant 20 millions d’euros (hors bonus). Disputant alors 28 matches (mais seulement 600 minutes sur 2520 possibles), il avait marqué 6 buts pour sa première saison. Désormais âgé de 18 ans et devant composer avec la concurrence d’Harry Kane en attaque, Mathys Tel n’a pas peur et a démarré la saison en fanfare. Aussi efficace que l’an dernier, il compte déjà 6 buts en 11 rencontres et s’affirme comme le joker de luxe des Bavarois.

Didier Deschamps et Thierry Henry sont séduits

Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs depuis quelques semaines, Thierry Henry ne l’avait pas convoqué en septembre, mais confirmait que l’ancien Rennais lui donnait quelques maux de tête : «j’ai discuté avec lui, il a eu une explication et il l’a très bien comprise. Je continue à le suivre, car il est en train de bousculer la hiérarchie dans un club comme le Bayern Munich. Mais il faut être patient, c’est un bon gamin, il me pose des problèmes et ça va être compliqué de ne pas l’appeler s’il continue.» Un mois plus tard, il a décidé de le prendre avec l’équipe U21 face à ses performances impressionnantes. Un choix qui avait tout d’une évidence.

Au point que le sélectionneur Didier Deschamps l’encense également il y a quelques jours : «le dernier rassemblement, il n’était pas avec les Espoirs. Il a une efficacité qui est très bonne. Il a cette capacité d’être décisif quand il rentre. J’espère qu’il sera amené à avoir le plus de temps de jeu possible. C’est intéressant ce qu’il fait, cette capacité à être décisif avec un temps de jeu réduit. On est attentif, mais il a des temps de passage à faire. Il y a une différence avec Warren (Zaïre-Emery) qui est titulaire indiscutable au PSG. Au Bayern, il a une forte concurrence.» Éclaboussant de son talent le football français, Mathys Tel ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Déjà décisif

Prenant part à son premier rassemblement avec les Bleuets, Mathys Tel confirme après 9 capes en U17 (5 buts), 9 capes en U18 (7 buts) et 9 capes en U19 (5 buts). Montrant de bonnes dispositions à l’entraînement, une vidéo a circulé où il a su prendre le meilleur sur l’adjoint de Thierry Henry, Gaël Clichy, et cette dernière est même rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. De quoi entretenir l’état de grâce autour de lui. Thierry Henry n’a pas manqué de le valoriser au micro de la chaîne L’Equipe : «je pense que vous avez suivi ce qu’il fait. Être impliqué sur 8 buts alors qu’il n’a débuté aucun match sauf un en coupe, c’est exceptionnel. Ce n’est pas facile de débuter des matchs au Bayern, mais non plus facile à remplacer avant d’autres grands joueurs comme Thomas Müller. Mathys arrive souvent avant lui (Müller ndlr) et fait la différence dans les quelques minutes dont il dispose.»

Remplaçant ce vendredi lors du troisième match des Bleuets de l’ère Thierry Henry face à la Bosnie-Herzégovine, Mathys Tel est entré en fin de match (77e) en lieu et place de Rayan Cherki. De quoi encore s’illustrer dans un rôle de joker de luxe. Alerté sur la droite de la surface par Maghnés Akliouche suite à un excellent appel de sa part, Mathys Tel a fait la différence avant de distiller un centre parfait devant le but pour Arnaud Kalimuendo qui a offert la victoire à la France (2-1, 90e +3). Une entrée déterminante pour Mathys Tel qui a déjà annoncé la couleur avec l’équipe de France U21. «C’est bien d’avoir un tel réservoir. Ce n’était pas évident. Maghnes, Arnaud, Mathys… C’est bien pour eux» a d’ailleurs lâché Thierry Henry après le match. Avec le maillot du Bayern Munich comme celui de l’équipe de France U21, Mathys Tel n’a pas fini d’impressionner son monde.