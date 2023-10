Allemagne, Bayern Munich : Mathys Tel les rend tous fous !

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2022 au Bayern Munich avec l’étiquette de promesse, Mathys Tel a rapidement confirmé les espoirs placés en lui. Décisif dans un rôle de second couteau l’an passé, le joueur formé au Stade Rennais a encore pris une autre dimension cette saison en se muant comme l’homme providentiel du club lors de ses entrées (6 buts, 1 passe décisive en 301 minutes de jeu). Une adaptation express qu’il doit notamment aux autres Français de l’effectif, à commencer par Kingsley Coman. Présent en conférence de presse ce mercredi avec les Bleus, l’ancien joueur du PSG s’est d’ailleurs enflammé sur le futur de son cadet.

«Sa progression est extraordinaire par rapport à son arrivée. Déjà à l’entraînement, on voit une différence, on voit qu’il prend en maturité, qu’il évolue vraiment de jour en jour, a souligné le joueur de 27 ans. Pour l’instant ce qu’il fait cette saison, c’est extraordinaire pour le club, il nous a rapporté beaucoup de points avec le peu de temps de jeu qu’il a. Mais au-delà des buts, la dynamique qu’il a quand il rentre, sa mentalité tous les jours à travailler sans jamais se plaindre, à tout faire pour l’équipe, c’est quelque chose que j’admire, que j’apprécie et qu’on ne voit pas souvent chez les jeunes joueurs. C’est beau. S’il continue comme ça, je pense qu’il pourra atteindre les sommets.»

Son entraîneur, Thomas Tuchel, est lui aussi sous son charme. L’ancien coach du PSG ne l’a pas encore titularisé cette saison en Bundesliga, ni en Ligue des Champions, mais cette situation devrait rapidement changer si l’on se fie au discours tenu par le technicien allemand au sujet de son jeune buteur. « Il aime être ici. Il accepte toutes les situations. C’est remarquable d’avoir quelqu’un qui ne dit pas : ‘’je veux partir, je veux plus, je veux aller autre part’’. Il est bien ici. Le jeune s’entraîne incroyablement bien. Il a 18 ans et fait de son mieux. Il est donc encore très jeune, mais son influence est déjà énorme. Il est à la fois impatient et patient. Il accepte son rôle. Il est toujours positif, a toujours le sourire, à l’entraînement. C’est top ! Il joue un rôle important pour nous. Il l’accepte si bien que c’est un plaisir pour nous tous de l’avoir, car il fait passer les matches à un autre niveau lorsqu’il entre en jeu. Il mérite aussi d’être titulaire, et il le sera, cela viendra naturellement », a-t-il déclaré au micro de Bundesliga TV.

Encensé de toutes parts de l’autre côté du Rhin, Mathys Tel y possède une telle cote d’amour que les décideurs de la fédération allemande ont confirmé qu’ils rêveraient de le naturaliser afin de le faire jouer avec la Nationalmannschaft. «Bien sûr, c’est un grand attaquant. On pourrait certainement l’essayer. Mais en fin de compte, c’est le joueur lui-même et sa famille qui décident (d’une naturalisation ou non). Les racines sont très françaises. Nous savons tous que nous n’avons pas beaucoup d’attaquants de haut niveau en Allemagne. Il faut en tirer le meilleur.», avait indiqué le directeur sportif de la Fédération, Rudi Völler. Des propos qui ont ravi le clan Tel. «Personne ne nous a parlé de cette possibilité. Nous avons vu la déclaration de Rudi Völler et cela montre que tous les Allemands aiment Mathys et son travail», a déclaré le conseiller du Munichois, Gadiri Camara, à Sky Allemagne. Depuis, cette hypothèse a pris du plomb dans l’aile. Outre les règlements FIFA qui obligent le joueur à devoir attendre plusieurs années avant de pouvoir demander un passeport allemand, Bild vient de publier les propos tenus par le principal intéressé lors du rassemblement avec les Espoirs tricolores. «Je suis très heureux d’être ici. Il n’y a rien de mieux que le sentiment de représenter la France.» La fin du feuilleton ?