EdF : Didier Deschamps encense Mathys Tel

A seulement 18 ans, Mathys Tel réalise un excellent début de saison au Bayern Munich, dans la peau d’un super sub très efficace. C’est tout simple : le Français a inscrit six buts depuis cet été, tous à partir de la 80e minute. De quoi lui ouvrir bientôt les portes de la sélection A tricolore ? Interrogé à ce sujet, Didier Deschamps a fait l’éloge du Bavarois, mais a indiqué que son heure n’était pas encore venue.

« Le dernier rassemblement, il n’était pas avec les Espoirs. Il a une efficacité qui est très bonne. Il a cette capacité d’être décisif quand il rentre. J’espère qu’il sera amené à avoir le plus de temps de jeu possible. C’est intéressant ce qu’il fait, cette capacité à être décisif avec un temps de jeu réduit. On est attentif, mais il a des temps de passage à faire. Il y a une différence avec Warren (Zaïre-Emery) qui est titulaire indiscutable au PSG. Au Bayern, il a une forte concurrence », a-t-il confié en conférence de presse.