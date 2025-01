Nice - OM : les notes du match

L’affiche du dimanche soir sentait bon la poudre dans cette fermeture de la 19e journée de Ligue 1. Le joli choc opposait l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’Allianz Riviera. A domicile, les Aiglons s’organisaient dans un 3-4-3 avec Marcin Bulka qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Youssouf Ndayishimiye, Dante Bonfim et Melvin Bard. Baptiste Santamria et Hicham Boudaoui se retrouvaient dans l’entrejeu avec Jonathan Clauss et Ali Abdi dans les couloirs. En pointe, Evann Guessand était soutenu par Gaëtan Laborde et Mohamed-Ali Cho. De leur côté, les Phocéens s’articulaient dans un 3-4-2-1 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Lilian Brassier. Le milieu de terrain était assuré par Valentin Rongier et Pierre-Emile Höjbjerg, tandis que Luis Henrique et Quentin Merlin assuraient les postes de pistons. Devant, Mason Greenwood et Adrien Rabiot étaient associés derrière Neal Maupay. La première période a commencé sur un fort rythme. Les Aiglons n’ont pas tardé à se montrer dangereux. Sur la gauche, Ali Abdi a trouvé Mohamed-Ali Cho dont le tir a été contré et est revenu devant le but de Gerónimo Rulli. Quentin Merlin a devancé Evann Guessand et a dégagé en corner (2e). Avant l’ouverture du score…

La suite après cette publicité

Sur une terrible erreur de Lilian Brassier, Evann Guessand, qui a subtilisé le ballon dans les pieds du défenseur français, s’est appuyé sur Gaëtan Laborde, a résisté à la défense marseillaise et s’en est allé conclure d’un piqué Gerónimo Rulli (7e, 1-0). Malgré quelques maigres tentatives de réponse notamment sur corner (11e), l’OM continuait de souffrir dans l’entame. Sur la gauche, Gaëtan Laborde a profité d’un ballon dans la surface pour se jouer d’Amir Murillo et enchaîner d’une volée qui a terminé en tribunes (16e). Après une mauvaise passe en retrait de Mason Greenwood, Mohamed-Ali Cho a récupéré le ballon sur la gauche devant la surface marseillaise. L’ailier a tenté ensuite un tir croisé qui s’est dérobé côté droit (17e). Avec la belle ouverture de Baptiste Santamaria dans la profondeur, Evann Guessand, dans le dos de Lilian Brassier, a tenté d’accélérer à toute vitesse, mais Rulli est sorti de ses buts pour dégager en touche (21e). Sur un renversement du jeu vers l’aile gauche, Ali Abdi a déboulé et a tenté un tir croisé à ras de terre dans la surface phocéenne. Son tir a été détourné de justesse par le tacle de Leonardo Balerdi (23e). Les deux équipes mettaient du rythme et amenaient du danger. Grâce à un bon centre venu de la gauche pour Nice signé Ali Abdi, ce dernier a trouvé au premier poteau Gaëtan Laborde dont la retournée acrobatique est passée à gauche du but marseillais (36e).

Cho fait exploser l’Allianz Riviera

Pierre-Emile Højbjerg a lancé sur la gauche Quentin Merlin qui est rentré dans la surface avant de frapper dans un angle fermé. Marcin Bułka a repoussé dans l’axe et cela est revenu sur Valentin Rongier dont le tir, qui s’est dirigé sous la barre transversale, a été repoussé par le gardien polonais (40e). Gaëtan Laborde a ensuite lancé sur la droite Evann Guessand. Bien rattrapé, il a retrouvé son coéquipier dans l’axe qui a remis le ballon dans la surface pour Jonathan Clauss dont le tir a été repoussé par Rulli (42e). La seconde période a recommencé sur des chapeaux de roue pour les Niçois. Bien que Marseille ait intensifié son pressing et s’est mis à presser plus haut dans le camp niçois, les joueurs de De Zerbi se sont fait une nouvelle fois surprendre. En effet, avec un gros travail entre les lignes, Evann Guessand a glissé un ballon en profondeur dans le dos d’Amir Murillo pour Mohamed-Ali Cho qui est rentré dans la surface pour ajuster Rulli d’un tir croisé qui s’est logé sur la droite du but (51e, 2-0). L’OM a tenté de réagir. Sur la droite de la surface, Luis Henrique a centré en retrait en bout de course. Le ballon est revenu au second poteau où Adrien Rabiot a surgi et frappé à bout portant. Sa reprise a été repoussée par Marcin Bułka devant sa ligne (55e).

La suite après cette publicité

Sur cette action, le VAR a été appelé pour une potentielle main de Dante Bonfim, mais rien n’était à signaler selon Monsieur Eric Wattellier. A l’heure de jeu, Roberto De Zerbi a changé de dispositif, passant ainsi en 3-4-3 avec les entrées de Pol Lirola et Jonathan Rowe. Le siège phocéen s’est ensuite poursuivi dans le dernier tiers niçois. Nice a bien coulissé et réduit les espaces grâce au roc Dante. Servi sur la droite de la surface niçoise, Mason Greenwood s’est empalé directement sur Moïse Bombito (68e). Plein axe, Mason Greenwood a retenté de provoquer et armer une frappe devant la surface niçoise. Son tir a été détourné en corner (69e). Que ce soit sur corner (70e) ou sur coup franc (71e), Pierre-Emile Højbjerg n’a pas réussi à trouver la brèche pour relancer le match. Frileux en défense, les Marseillais ont bien failli se faire surprendre en contre. En effet, Hicham Boudaoui a tenté une frappe puissante plein axe devant la surface phocéenne. Son tir est passé au-dessus du cadre (74e). Trouvé dans la surface phocéenne, Evann Guessand est arrivé seul face à Rulli mais ce dernier a boxé le ballon pour maintenir l’OM dans le match (75e). Le dernier quart d’heure a été une succession de tentatives marseillaises en vain, notamment sur les côtés avec des centres et des corners. Avec cette victoire, l’OGC Nice prend trois points importants et remonte à la 4ème position. L’OM rate une occasion dorée de se rapprocher du PSG et reste, malgré la défaite, à la 2ème place.

- L’homme du match : Evann Guessand (8) : comme ses compères offensifs, l’Ivoirien a fait preuve d’une énergie débordante pour venir presser la défense marseillaise. Il piquait le ballon à Brassier et se présentait seul face à Rulli, qu’il battait d’un petit ballon piqué, avec énormément de sang-froid (7e). Élément le plus dangereux en attaque, il aurait pu doubler la mise sans une sortie de Rulli loin de son but (22e). Percutant, il distille aussi un superbe ballon à Cho, qui s’en est allé inscrire un deuxième but (50e). Sur le plan défensif, il peut même se targuer d’être régulièrement redescendu pour aider ses coéquipiers. Un match de patron.

La suite après cette publicité

OGC Nice

- Bulka (7) : une soirée finalement assez tranquille pour le portier niçois. Il est sollicité une première fois par un tir lointain de Greenwood, qu’il capte sans souci (15e). Sur la seconde situation des Marseillais en première période, il intervient parfaitement, d’abord face à Merlin, puis face à Rongier (40e). En début de deuxième mi-temps, il réalise un arrêt presque miraculeux pour empêcher Rabiot de réduire l’écart (55e). Une prestation solide.

- Ndayishimiye (6,5) : le Burundais s’est montré solide et a largement contribué à protéger les cages de son équipe. Moins sollicité que Dante, positionné à sa gauche, le joueur de 26 ans n’a pas rechigné à disputer les ballons arrivant dans sa zone. Dans le premier acte, il a remporté 6 de ses 9 duels. Merlin et Rabiot se sont régulièrement cassés les dents face au défenseur central. Averti d’un carton jaune (73e).

La suite après cette publicité

- Dante (7,5) : le capitaine du Gym a pleinement rempli son rôle ce dimanche soir. Le Brésilien a montré beaucoup de sérénité, plaçant sa tête sur un nombre incalculable de centres phocéens. Au centre d’une défense à trois, il n’a pas hésité à sortir de sa zone pour empêcher les attaquants adverses de se retourner, sans jamais prendre de risques inconsidérés, et toujours avec beaucoup de justesse. Il a même brillé par sa qualité de passe, à l’image de cette ouverture pour Abdi qui a failli aboutir à un but (23e).

- Bard (6) : au sein de la défense à trois de Nice, le joueur formé à l’OL a été le moins sollicité du trio. Le Français a néanmoins fait le job lorsque c’était nécessaire. À la relance, il s’est montré propre, bien qu’imprécis lorsqu’il était soumis à la pression. Il a parfois essayé de porter le ballon lors du deuxième acte pour permettre à son équipe de respirer, mais il n’a pas réussi à mettre les attaquants niçois sur orbite, à l’image de cette passe manquée pour Bombito, qui aurait pu permettre une contre-attaque dangereuse (77e).

- Clauss (6,5) : l’ancien de l’OM a fait preuve d’un grand sens de l’anticipation. Plusieurs fois, il est parvenu à intercepter des ballons venus du côté gauche à destination de Merlin. Sur son couloir droit, il est venu plusieurs fois aider les siens à presser Merlin, mettant le latéral marseillais en difficulté. Offensivement, il a apporté son soutien et aurait même pu inscrire son nom au tableau d’affichage, mais son tir du gauche a été repoussé par Rulli (42e). Lors du deuxième acte, il offre un véritable caviar à Guessand, qui voit Rulli s’interposer (75e).

- Santamaria (6) : le Français a été le lien entre la défense et l’attaque. Joueur de champ ayant touché le plus de ballons au cours du premier acte (30), il s’est montré rassurant pour ses partenaires. Le milieu de terrain ne s’est pas contenté de passes latérales ou vers l’arrière, puisqu’il était proche d’offrir une passe décisive à Guessand grâce à une ouverture lumineuse, mais Rulli est venu contrecarrer ses plans (22e). En seconde période, il a surtout contribué à verrouiller l’axe de son équipe. Remplacé par Ndombélé (88e).

- Boudaoui (6) : l’ancien de Paradou a montré de la clairvoyance en première mi-temps. Ses passes ont presque toujours trouvé preneur : l’Algérien a terminé les quarante-cinq premières minutes avec 91 % de transmissions réussies. Lors des quarante-cinq dernières, il a, comme ses coéquipiers, passé la majeure partie de son temps à courir derrière le ballon. Il aurait pu tuer tout suspense en inscrivant le troisième but des siens, mais sa grosse frappe est passée juste au-dessus (75e).

- Abdi (6) : dans son rôle de piston gauche, il a effectué un grand nombre de courses vers l’avant. Il a parfois presque agi comme un deuxième ailier et a bien failli permettre aux siens de mener 2-0 après avoir été lancé dans son couloir, mais son centre à ras de terre a été intercepté par la défense marseillaise (23e). Employé dans un rôle plus défensif en deuxième mi-temps, il a bien bloqué Luis Enrique et Greenwood. Remplacé par Bombito (66e), qui aura beaucoup moins tenté de se projeter, afin de cadenasser ce côté gauche.

- Guessand (8) : voir ci-dessus

- Cho (7,5) : le joueur de 21 ans est rapidement rentré dans son match, en envoyant un tir dangereux qui aurait bien pu permettre à son équipe d’ouvrir la marque (3e). S’il a moins touché le ballon que Guessand et Laborde, l’ancien joueur de la Real Sociedad a fait preuve d’altruisme et de précision lorsque le cuir était entre ses pieds, mais surtout d’une finition clinique : parfaitement lancé par Guessand, il venait battre Rulli dès le retour des vestiaires et assommer l’OM (50e). Remplacé par Bouanani (81e).

- Laborde (7) : l’avant-centre de l’équipe de Franck Haise a passé beaucoup de temps à tenter de récupérer le ballon dans les pieds des défenseurs adverses, avec succès. Sur l’ouverture du score de Guessand, il contribue largement à mettre Brassier en difficulté afin de permettre à son coéquipier de filer seul au but (7e). Il n’a pas eu beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent, mais aurait pu inscrire un but d’anthologie d’un ciseau presque parfaitement réalisé (36e). Six minutes plus tard, il offrait un ballon de but à Clauss après un mouvement très intelligent dans la surface (42e). Dans une seconde période durant laquelle son équipe a moins touché le ballon, il n’a pas pu se mettre en valeur. Remplacé par Louchet (88e).

Olympique de Marseille

- Rulli (6) : étincelant depuis son arrivée à l’OM, le dernier rempart argentin n’a pas vécu la meilleure entame de match. Abandonné par Brassier, il était battu sur le petit piqué subtil de Guessand (7e). Inspiré au moment de sortir face à Guessand (21e), il s’interposait encore parfaitement sur la frappe de Clauss pour éviter aux siens de sombrer (42e). Impuissant sur la frappe croisée de Cho (51e), il sauvait encore l’OM en détournant d’une main ferme la frappe de Guessand (75e) avant de capter la tentative de Bard (79e). Sans lui, l’addition aurait pu être bien plus salée.

- Merlin (5,5) : aligné dans un rôle de piston gauche, le numéro 3 olympien a fait preuve d’une belle activité dans son couloir. Auteur d’un premier dégagement décisif sur une frappe contrée (3e), il a constamment proposé une solution de décalage à ses partenaires. Pas toujours précis dans le dernier geste, à l’image de sa frappe juste avant la pause (où il oublie Maupay et Greenwood dans l’axe), il a toutefois apporté du peps au collectif phocéen.

- Murillo (4,5) : de retour dans le onze marseillais, le Panaméen de 28 ans a beaucoup souffert face à la vivacité de Cho. Sur un fil défensivement et régulièrement dépassé, il a cependant tenté de se rattraper en apportant offensivement. Malgré de nombreuses montées, il a manqué de précision sur ses centres. Pris dans son dos sur le second but du Gym, il a malgré tout stoppé de nombreuses attaques niçoises.

- Balerdi (6) : présent au coeur de la défense phocéenne, le capitaine de l’OM a rapidement été chahuté. Victime d’un gros choc aérien et pris en charge par les soigneurs, l’Argentin reprenait malgré tout se place. Bandage sur la tête, il ne se montrait pas perturbé et sauvait les siens d’un tacle décisif pour empêcher le but du break (23e). Aux côtés d’un Brassier en perdition, l’ex-joueur de Dortmund enchaînait les interventions précises pour éloigner le danger. Un match plein malgré le résultat final.

- Brassier (1) : une nouvelle fois titularisé par Roberto De Zerbi, le défenseur de 25 ans a vécu une soirée cauchemardesque. Humilié par Guessand après une terrible erreur, le numéro 20 olympien se manquait encore en tentant de sauver les siens de l’ouverture du score (7e). Plombé par cette double bévue, l’ex-joueur de Brest poursuivait sa disasterclass au cours du premier acte. Imprécis techniquement (11 ballons perdus), pris dans son dos et globalement bien trop friable (33% de duels remportés), il était encore battu dans les airs sur l’action menant au second but niçois. Un cauchemar qui se terminait à l’heure de jeu. Remplacé par Lirola (61e), auteur d’une entrée en jeu assez neutre.

- Luis Henrique (2,5) : dans un rôle de piston droit, le Brésilien n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première période. Très discret offensivement, il n’a clairement pas marqué les esprits à Allianz Riviera. Malgré quelques rares projections dans le couloir droit, qui ont permis aux Marseillais de se montrer plus dangereux, il a globalement déçu. Remplacé par Nadir (75e), qui n’a pas vraiment pesé dans le dernier quart d’heure.

- Höjbjerg (6) : véritable pilier de l’OM depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Tottenham débutait une nouvelle fois dans l’entrejeu olympien. Autoritaire dans le duel, intelligent dans l’orientation du jeu et rassurant pour ses coéquipiers, le Danois a tenu son rang au milieu de terrain (7 duels remportés sur 10, 8 ballons récupérés, 2 interceptions). Tout proche de relancer les siens sur coup franc (71e), il n’aura pas grand-chose à se reprocher. Un rendement cohérent, mais finalement insuffisant pour éviter la défaite.

- Rongier (2,5) : absent lors du match nul concédé par l’OM face à Strasbourg, le milieu de 30 ans faisait son retour dans le onze phocéen. Malheureusement pour l’actuel 2e de L1, l’ancien Nantais a rendu une copie très décevante. Gêné par l’intensité niçoise et très souvent battu dans le duel (1 seul duel remporté sur 8 disputés), il s’est également rendu coupable d’un déchet technique trop important (8 ballons perdus). Un match à oublier. Remplacé par Rowe (61e), bien trop brouillon pour réveiller l’OM.

- Rabiot (4,5) : fort de performances plus qu’abouties au cours des dernières semaines, l’international français (50 sélections, 6 buts), une nouvelle fois aligné dans un rôle de milieu relayeur, a livré un match cohérent mais loin d’être transcendant. Malgré une frappe cadrée du droit (18e), il n’a pas assez pesé sur le jeu offensif des siens, tout en se montrant assez imprécis (16 ballons perdus). Au retour des vestiaires, il était tout proche de redonner espoir à l’OM mais Bulka détournait parfaitement sa reprise (55e). Pas de quoi cependant sauver une prestation assez insuffisante dans l’ensemble.

- Maupay (3) : titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque marseillaise, qui plus est après le départ de Wahi du côté de Francfort, le joueur prêté par Everton a livré une belle bataille avec l’arrière-garde niçoise lors des 20 premières minutes de jeu. Solide dos au but, précieux dans ses déviations, il a cependant disparu au fil des minutes. Totalement transparent après la pause (0 duel remporté sur 4, 9 ballons perdus), il était logiquement rappelé sur le banc. Remplacé par Vaz (61e), qui n’a pas eu l’occasion de briller malgré une belle mobilité sur le front de l’attaque.

- Greenwood (4) : meilleur buteur du championnat de France avec 12 réalisations, l’ailier marseillais débutait en soutien de Maupay. Hormis une frappe tendue du gauche (15e), le joueur passé par Manchester United s’est montré bien trop discret. Coupable d’imprécisions techniques (21 ballons perdus) et pas assez percutant, il tentait de réveiller les siens avant l’heure de jeu mais sa frappe s’envolait encore (59e). Un match qui ne restera pas très longtemps dans les mémoires…