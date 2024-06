Rennes : Martin Terrier envoie un gros coup de pression à sa direction

Au sortir d’une saison 2021-22 plus que réussie, Martin Terrier (27 ans) avait prolongé son contrat avec les Rouge et Noir d’une saison, soit jusqu’en 2026. Mais l’année suivante, en janvier, l’attaquant passé par Strasbourg et l’OL était victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. De retour sur les terrains en octobre, le droitier a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 24 matches de Ligue 1, ainsi qu’un but en sept matchs de Ligue Europa, contre Villarreal.

Au sortir de l’exercice 2023-24, il a confié avoir réalisé une saison satisfaisante «dans le sens où je n’ai eu aucune blessure de reprise. Pour en avoir discuté avec certains joueurs d’expérience, on compense tellement quand on reprend que ça peut péter au niveau musculaire», a-t-il assuré à L’Équipe, ce mardi. Et alors qu’il arrive à un moment important de sa carrière, le buteur de 27 ans, annoncé sur le départ en cas de belle offre, a évoqué son avenir chez le Stade Rennais, en regrettant notamment de ne pas s’être qualifié pour une Coupe d’Europe.

Martin Terrier d’accord pour un départ

«Depuis mon arrivée à Lyon, je joue la Coupe d’Europe chaque année. C’est sûr que je me suis habitué à ce quotidien, à cette exigence. C’est important pour moi mais il faudra que je fasse le point en fonction de la position du club», a-t-il notamment regretté. Martin Terrier a également reconnu que le club breton prenait un nouveau départ avec l’arrivée de Frederic Massara en remplacement de Florian Maurice : «ce sera important de connaître les intentions (des dirigeants) pour pouvoir prendre une décision».

Et s’il assure avoir une relation «tout à fait normale» avec Julien Stéphan, l’ex-Lyonnais avoue n’avoir «aucune discussion avec le coach ou avec les dirigeants à ce sujet, mon représentant non plus. Je ne connais pas leurs intentions. Mais cela fait quatre saisons que je suis à Rennes, peut-être que le club veut partir sur un autre projet, surtout qu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, avec de nouveaux joueurs. Ce ne serait pas illogique que le club souhaite renouveler son effectif et que tout le monde puisse s’y retrouver». L’avenir de Martin Terrier pourrait donc s’écrire loin de la Bretagne, lui qui aura une discussion avec sa direction après les vacances.