Barça - Atlético : le mea culpa de Raphinha

Une défaite qui fait tâche pour Raphinha. L’ailier du Barça vit très mal la déroute de son équipe à domicile face à l’Atlético de Madrid (1-2). Brillant depuis le début de saison, le Brésilien n’a pas su faire parler la poudre et s’est même retrouvé directement impliqué sur le but victorieux d’Alexander Sorloth (1-2, 90+6e), en manquant une passe qui est à l’origine du contre assassin des Colchoneros.

La suite après cette publicité

«Je suis particulièrement touché par cette défaite. Au final, j’ai loupé une occasion de but et cinq minutes plus tard, ils ont égalisé. Puis j’ai raté une passe qui a conduit à leur deuxième but. Je prends l’entière responsabilité de la défaite. La vie est ainsi faite», a lâché l’ancien Rennais après la rencontre. Auteut d’une première partie de saison incroyable sous le maillot blaugrana avec 17 buts et 10 passes décisives en 25 rencontres, les supporters catalans sauront sûrement le pardonner sans problème.