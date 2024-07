Équipe de France : Kylian Mbappé a encore fait scandale

L’avantage d’avoir mis le brassard de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé, c’est que les médias ont plus de chances de voir le Bondynois en conférence de presse. Excellent dans cet exercice qu’il maîtrise, le nouveau joueur du Real Madrid peut toutefois agacer avec une sortie médiatique. Et hier, c’est ce qu’il s’est passé en marge de la conférence de presse précédant le quart de finale de l’Euro 2024 face au Portugal. Interrogé sur son manque de jeu en profondeur (qui faisait sa force au début de sa carrière), Mbappé a immédiatement répondu qu’il a dû modifier son jeu parce qu’il n’a plus les mêmes partenaires.

La suite après cette publicité

«Un attaquant doit toujours s’adapter à toutes les situations, à ses coéquipiers, à leurs caractéristiques. Beaucoup de gens font référence au jeu qu’on avait quand je suis arrivé en sélection. Mais on avait des joueurs différents. Par exemple, au milieu on avait Paul Pogba. Avec lui, tu as juste à baisser la tête, courir, faire un appel et tu sais que le ballon va arriver dans ton pied. Pour un attaquant, il faut analyser quel type de joueur tu as et essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Avec les joueurs que j’ai, peut-être qu’on peut moins jouer en profondeur parce que c’est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur. Maintenant s’il y a des espaces, moi j’adore dévorer les espaces. S’il y a des espaces demain, je m’engouffrerai dedans en espérant qu’on puisse les saisir et marquer des buts.»

À lire

EdF : le Rassemblement National recadre sèchement Kylian Mbappé

Mbappé agace

Depuis, cette déclaration fait polémique. En clair, beaucoup y voient un manque de respect vis-à-vis de ses partenaires en bleu. Si certains n’ont certes pas le même style de jeu que Paul Pogba, sont-ils pour autant incapables de faire des passes en profondeur ? Voir un capitaine de l’équipe de France sortir ce genre « d’excuse » en pointant du doigt ses coéquipiers peut surprendre. « Dans un monde de communication où il faut faire attention à ce que tu dis. Aujourd’hui (hier), il vient de montrer que c’était un moins bon capitaine qu’Antoine Griezmann. Lui n’aurait jamais dit ça. Il aurait dit : « ce sont des gars du groupe, on peut tous avoir un coup de moins bien », et il se serait mis dedans », a lâché Kevin Diaz au micro de RMC Sport.

La suite après cette publicité

En 82 sélections (48 buts), le capitaine Mbappé doit-il attendre d’être lancé en profondeur pour faire ses appels ? Désigné par Didier Deschamps comme le leader de la sélection nationale, Mbappé ne doit-il pas penser davantage au collectif ? Sa déclaration laisse en tout cas penser que faire le fameux travail invisible sur un terrain, comme faire un appel pour libérer un espace à un partenaire, ne l’intéresse pas trop. Même lorsqu’il a été positionné comme attaquant de pointe, Mbappé s’est rarement bougé pour faire des appels dans la surface. Bradley Barcola pourra d’ailleurs en témoigner après le match face à la Pologne (1-1) où l’absence criante de tricolores dans la zone de vérité a été préjudiciable. Dernièrement, l’UEFA a d’ailleurs publié une statistique montrant que le Français est l’attaquant qui court le moins durant cet Euro 2024 avec une moyenne de 8,5 kms par match. Même le vétéran Cristiano Ronaldo (39 ans) court plus (9,14 kms)…

Autant de critiques qui rappellent forcément ses prestations insipides au Paris Saint-Germain souvent masquées par ses nombreux buts marqués. Enfin, le dernier point souligné concerne la volonté du joueur de ne plus utiliser son point fort (sa vitesse) pour changer son style. On se souvient qu’au PSG, Mbappé, qui avait pourtant des joueurs techniquement capables de le lancer en profondeur, réclamait des ballons dans les pieds. Tout ça sans oublier la fameuse période où son désir de jouer en numéro 10 avait été évoqué. «Quand tu changes de statut, tu penses que tu dois faire des choses en plus. Moi, voir Mbappé demander le ballon dans les pieds, arrêté, pour la remiser à deux mètres, ça me gonfle ! Ce n’est pas son jeu », a confié Eric Di Meco sur RMC Sport. Mbappé en fait-il trop en ne pensant qu’à lui ? À lui de nous faire mentir ce soir à partir de 21h…