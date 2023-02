Juventus : Massimiliano Allegri évoque la course au maintien avec une certaine ironie

A la veille d’un déplacement très important du côté de la Salernitana, Massimiliano Allegri est apparu en conférence de presse. L’entraineur de la Juventus est conscient du classement de son équipe, actuellement 13ème de Serie, à seulement 9 points de la zone de relégation. Le tacticien bianconero est d’ailleurs revenu sur la situation sportive délicate du club turinois en rappelant qu’il était important de ne pas voir trop loin dans ces cas-là, pour engranger un maximum de point rapidement.

La suite après cette publicité

«Nous devons affronter la Salernitana avec la bonne attitude, en regardant le classement, c’est un choc direct car ils sont proches de nous au tableau. Nous devons atteindre les 40 points même si c’est drôle de le dire… Se donner des petits objectifs nous aide à gagner des matchs et à garder notre attention élevée aussi en vue de l’Europa League et de la Coppa Italia. Nous devons remonter lentement dans le classement et gagner des matches. Lors des trois derniers matchs de championnat, nous n’avons marqué qu’un seul point» a notamment confié Massimiliano Allegri en conférence de presse. Pour rappel, la Juventus devra faire sans plusieurs joueurs absents pour l’occasion tels que Paul Pogba (reprise), Leonardo Bonucci (grippe) et Leandro Paredes (problème musculaire).

À lire

Serie A : Paul Pogba forfait face à la Salernitana