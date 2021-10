LdC : le groupe de l'Inter face au Sheriff

Ce soir, l’Inter Milan ne devra pas se rater. À San Siro, les Nerazzurri reçoivent le leader du groupe D, le Sheriff Tiraspol. Vainqueurs du Shakhtar et du Real Madrid, les Moldaves ont l’occasion de couler les Lombards, troisièmes du classement avec un petit point.

La suite après cette publicité

Battus par la Lazio le week-end dernier, Simone Inzaghi et ses hommes sont donc plus jamais attendus au tournant. Et pour ce faire, le coach intériste a convoqué 23 joueurs. Blessé à la cheville, Hakan Çalhanoglu est le principal absent de cette liste.

Pour toute première inscription sur Unibet, profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI. Créez dès aujourd’hui votre compte Unibet et pariez sur les matchs de Ligue des Champions.