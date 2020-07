Inter Miami : l'appel du pied d'Ivan Rakitic à David Beckham

Perdant en influence d'année en année avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic (32 ans) fait partie des indésirables du club catalan malgré un rôle important (40 matches, 1 buts et 4 passes décisives) cette saison. Le Croate, qui est sous contrat jusqu'en juin 2021, apprécie particulièrement un championnat pour l'avenir. Interrogé par ESPN, il a fait part de son intérêt pour la Major League Soccer, le championnat nord-américain (USA + Canada).

«Elle (la MLS) gagne de plus en plus d'attention internationale et il serait spécial de voir la possibilité de voir comment le football peut continuer à se développer», a expliqué le Blaugrana avant de faire un appel au président de l'Inter Miami, David Beckham : «eh bien ... Peut-être que David Beckham m'appellera.»