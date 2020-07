Mercato : le FC Barcelone a dressé son top 5 de joueurs indésirables

On le sait, le FC Barcelone est dans une situation difficile d'un point de vue financier. Les Catalans ont réussi à terminer l'exercice financier précédent dans le vert grâce à cet astucieux montage financier dans le deal Pjanic-Arthur, mais s'ils souhaitent recruter cet été, il faudra encore se séparer de plusieurs joueurs. Et pas forcément des moindres. Pour l'instant, les dirigeants barcelonais peinent en plus à trouver des points de chute aux joueurs dont ils souhaitent se séparer.

Il faut dire que l'objectif numéro un du champion d'Espagne en titre reste Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter. Mais si l'accord avec l'attaquant argentin est total, il va falloir convaincre l'Inter, alors que la fameuse clause libératoire de 111 millions d'euros a désormais expiré. Et comme l'explique ESPN, le FC Barcelone a dressé une liste définitive de joueurs placés sur le marché.

Cinq joueurs doivent partir

Comme l'explique le média, on retrouve Philippe Coutinho en tête de cette liste. Si certains médias affirmaient que Setién pourrait décider de le conserver, le Brésilien va bien être vendu. Viennent ensuite quatre autres joueurs qui complètent ce top 5 des indésirables du FC Barcelone: Ousmane Dembélé, Arturo Vidal, Nelson Semedo et Ivan Rakitic.

Des éléments de l'effectif blaugrana qui conservent une certaine cote sur le marché et qui pourraient aussi entrer dans des échanges, avec l'Inter pour Lautaro Martinez mais aussi dans d'autres opérations si besoin. On sait cependant que leurs salaires élevés sont souvent un problème pour les potentiels acheteurs. Mais une chose est sûre, le Barça compte bien faire du ménage dans son effectif.