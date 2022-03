PSG : Mauricio Pochettino sanctionné par l'UEFA ?

La suite après cette publicité

Une nouvelle humiliation, un nouvel échec, des rêves anéantis en l'espace de quelques minutes... Pour le PSG, l'histoire se répète inlassablement. Maître de son destin et encore qualifié à trente minutes du coup de sifflet final, le club de la capitale a finalement totalement sombré, mercredi soir, face à des Madrilènes (1-3) portés par un étincelant Karim Benzema, bourreau des Parisiens en inscrivant un triplé express. Alors, forcément, au coup de sifflet final, le frustration était immense, les mots ont (trop) fusé et les sanctions pourraient quant à elles venir miner un peu plus le moral des troupes franciliennes. Dans cette optique, et s'ajoutant au coup de sang de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, AS révèle d'ailleurs que Mauricio Pochettino pourrait lui aussi être sanctionné par l'UEFA. La raison ? Ses propos tenus au micro de Canal + à l'issue de la rencontre.

«Le premier but du Real a changé le match. Je me demande ce que fait la VAR car pour moi il y a faute. C’est une honte, quand on voit l’action, il y a faute. Après ça, le match a changé. Pendant 60 min on a dominé, ce but a tout changé. C’est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur faite par les arbitres. C’est difficile à accepter pas. [...] C'est incroyable que cela arrive en 2022», avait notamment lancé le coach du PSG. Pour cela, Pochettino pourrait donc se voir infliger des sanctions et le quotidien espagnol s'appuie notamment sur le comportement d'un certain José Mourinho qui s'en était pris verbalement à l'arbitre et aux instances après une demi-finale perdue contre le Barça alors qu'il officiait sur le banc du Real. Pour ses propos, l'actuel coach de l'AS Roma avait alors écopé de cinq matches de suspension ! Si les dires de Pochettino semblent moins véhéments, l'Argentin pourrait malgré tout rejoindre rapidement le banc des accusés aux côtés de ses dirigeants...