Premier League : Arsenal s'offre un précieux succès face à West Ham

Pour le compte de la 17ème journée de Premier League, Arsenal recevait West Ham à l'Emirates Stadium. Victorieux de Southampton (3-0) le week-end dernier, les Gunners pouvaient revenir dans le top 5 au classement et même dépasser leur adversaire du soir en cas de succès. Tenus en échec à Burnley (0-0) dimanche dernier, les Hammers devaient absolument l'emporter pour ne pas se laisser distancer dans la course au podium. Pour ce derby entre les deux formations londoniennes, Mikel Arteta alignait un 4-4-2 avec Alexandre Lacazette accompagné d'Odegaard en attaque. David Moyes optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Antonio en pointe.

Après une entame plutôt terne, les deux équipes se livraient une rude bataille avec beaucoup de contacts. Résultat, les occasions se faisaient extrêmement rares dans la première demi-heure. Il fallait attendre la 34ème minute pour entrevoir une première opportunité dans ce match. Suite à un coup-franc mal renvoyé par la défense des Gunners, Fornals enroulait bien son ballon qui filait juste à côté. Une occasion qui réveillait les Gunners juste avant la pause. Saka sur la droite trouvait Xhaka dans la surface dont le plat du pied était contré. Le ballon revenait sur Tierney qui décochait une superbe volée déviée sur sa barre par Fabianski (40e).

Martinelli délivre Arsenal

Quatre minutes plus tard, les hommes d'Arteta manquaient encore l'ouverture du score. Saka décalait Lacazette à l'entrée de la surface, la frappe de l'ancien Lyonnais était repoussée par Fabianski dans les pieds de Martinelli qui ne pouvait conclure. Au retour des vestiaires, Arsenal ouvrait logiquement le score. Bien lancé dans l'intervalle par Lacazette, Martinelli ouvrait bien son pied et trompait Fabianski (1-0, 48e). Vexés, les Hammers tentaient de réagir et Bowen voyait sa frappe enroulée bien claquée par Ramsdale (53e). Le match s'emballait clairement depuis l'ouverture du score, et Odegaard sur coup-franc obligeait Fabianski à se détendre (58e). Après l'heure de jeu, les Gunners obtenaient un penalty suite à un tacle appuyé de Coufal sur Lacazette dans la surface.

Le latéral droit de West Ham qui prenait son deuxième jaune était expulsé dans la foulée (67e). Lacazette voulait se faire justice lui-même mais sa tentative était repoussée par Fabianski (69e). Dans le dernier quart d'heure, Arsenal ratait le break de peu. Sur la gauche, Martinelli intenable distillait un bon centre pour Saka aux six mètres dont la tentative était déviée en corner par Diop (78e). En fin de match, les coéquipiers de Lacazette réalisaient le break. Sur un contre, Smith Rowe effectuait un joli rush et décochait une frappe imparable pour Fabianski (2-0, 87e). Grâce à sa neuvième victoire de la saison, Arsenal chipait la quatrième place du classement aux Hammers.

